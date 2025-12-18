Sarit Hadad dévoile "Lo BaBayit", une ballade poignante sur la rupture

La chanteuse israélienne Sarit Hadad vient de dévoiler un nouveau titre intitulé « Lo BaBayit » (« Pas à la maison »). Dans cette chanson dramatique, l’une des voix les plus emblématiques de la musique israélienne évoque une séparation douloureuse, marquée par la désillusion, la perte de confiance et la reconstruction personnelle.

Écrit et composé par Sarit Hadad elle-même, aux côtés d’Avi Ohayon, Matan Dror et Mor Ozen, le morceau met en avant des paroles sans détour. Sarit Hadad y chante le retour tardif d’un amour brisé, les messages relus après coup, les promesses noyées et les mensonges devenus des murs de protection. « Je ne crois plus personne », confie-t-elle, affirmant ne plus craindre la solitude.

La sortie de ce titre intervient environ six mois après l’annonce de sa séparation avec sa compagne Tamar Yehalomi, avec laquelle elle partage une enfant. Ce contexte personnel n’a pas échappé au public, nombreux à voir dans « Lo BaBayit » un écho direct à cette rupture très médiatisée. Le mois dernier, Tamar Yehalomi avait d’ailleurs écrit une chanson pour l’artiste Perida Uziel, intitulée « Me’achelet Lakh » (« Je te souhaite »), reprenant le nom de l’un des plus grands succès de Sarit Hadad. Un choix qui avait alimenté les spéculations, sans confirmation officielle d’un message intentionnel.

Au-delà de la sphère intime, ce nouveau titre s’inscrit dans une étape importante de la carrière de Sarit Hadad. Son entourage a annoncé qu’elle se prépare à célébrer 30 ans de carrière musicale lors d’un grand spectacle prochainement, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Avec « Lo BaBayit », Sarit Hadad confirme sa capacité à transformer l’épreuve personnelle en une création musicale puissante, sincère et universelle.