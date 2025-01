Tarantino : "Aux Etats-Unis, j'écris, en Israël, je suis 'Abba', c'est-à-dire 'papa'"

Quentin Tarantino s'est livré à des confidences lors d'un panel au Festival de Sundance, où il a évoqué sa nouvelle vie de père et ses projets artistiques. Le réalisateur de 60 ans, marié depuis sept ans à l'Israélienne Daniella Pick, a expliqué son absence prolongée des plateaux de cinéma depuis son dernier film "Once Upon a Time in Hollywood" (2019). "Je ne suis pas pressé de me lancer dans une production", a déclaré le cinéaste. "Le mois prochain, mon fils aura 5 ans, et j'ai une fille de deux ans et demi. Quand je suis en Amérique, j'écris. Quand je suis en Israël, je suis Abba, c'est-à-dire papa", a-t-il précisé au public.

Le réalisateur américain souhaite attendre que ses enfants, Leo et Adriana, soient plus âgés avant de se relancer dans un nouveau projet cinématographique. "Je ne veux pas faire mon prochain film avant que mon fils ait au moins 6 ans. Comme ça, il comprendra ce qui se passe, il sera présent, et ce sera un souvenir pour le reste de sa vie", a-t-il expliqué.

Tarantino a également révélé qu'il travaille actuellement sur une pièce de théâtre, un nouveau défi dans sa carrière. "Si vous vous demandez ce que je fais maintenant, j'écris une pièce - et ce sera probablement mon prochain projet", a-t-il annoncé. "Si c'est un fiasco, je n'en ferai probablement pas un film. Mais si c'est un succès ? Ça pourrait être mon dernier film."

Le cinéaste s'est montré critique envers l'industrie cinématographique actuelle : « Qu'est-ce qu'un film maintenant ? Quelque chose qui est projeté dans les cinémas pendant quatre semaines ? D'accord, et la deuxième semaine, on peut le regarder à la télévision. » Il a ajouté avoir atteint la plupart de ses objectifs en tant que réalisateur : "J'ai gravi mon Everest, mon Fuji, mon Kilimandjaro. Je n'ai plus vraiment de montagnes à gravir de ce point de vue. J'ai planté mes drapeaux. Je suis fier de mes réalisations."