Trois personnalités récompensées pour leur engagement en faveur de la culture française en Israël

L'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a remis lundi les insignes de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques à trois personnalités qui ont œuvré au rayonnement de la langue et de la culture françaises en Israël.

Parmi les récipiendaires, Maha Abed se distingue par ses 45 années de dévouement à l'enseignement. Ancienne directrice du prestigieux Collège des Frères de Jaffa, établissement historique fondé en 1882, elle a contribué à son développement en obtenant notamment l'homologation de la filière française et le Label FrancEducation.

Francis Tvi Attali, inspecteur académique en communication, cinéma et télévision au ministère de l'Éducation israélien, est récompensé pour son rôle majeur dans la promotion du cinéma français dans le système éducatif israélien. Son action a permis la diffusion de plus de 80 films français auprès de milliers d'élèves, créant ainsi un pont culturel durable entre les deux pays.

Le troisième lauréat, Guido Lieberman, psychanalyste d'origine argentine, s'est distingué par ses recherches novatrices sur l'histoire de la psychanalyse et ses applications à la société israélienne. Ses travaux et sa collaboration avec l'Institut français d'Israël ont contribué significativement à la diffusion de la pensée française en Israël. "Vous incarnez les liens humains entre nos deux nations", a souligné l'ambassadeur Journès lors de la cérémonie, rappelant que les Palmes académiques, créées en 1808, honorent ceux qui contribuent au développement de l'influence intellectuelle, scientifique et artistique de la France à l'étranger.