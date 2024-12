Un an après avoir été gravement blessé à Gaza, Idan Amedi sort une nouvelle chanson

Un an après avoir été gravement blessé dans la bande de Gaza, Idan Amedi, l'un des chanteurs les plus appréciés des Israéliens, a sorti lundi matin "Superman", le premier single de son sixième album. Celui-ci sortira dans trois semaines. L'album entier a été écrit pendant sa longue convalescence.

"Après l'obscurité que j'ai traversée,

Mille abysses,

Je n'ai plus peur de mourir,

C'est plus effrayant de ne pas vivre", dit-il dans son nouveau titre.

La chanson a été écrite en s'inspirant des étapes de sa vie, de son enfance, en passant par son service militaire, jusqu'à son à son statut actuel dans la culture israélienne. L'album sera composé de treize nouvelles chansons, "Superman" est la première à être publiée.

Miriam Alster/Flash90

"Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au long processus que j'ai traversé cette dernière année. À l'hôpital, en rééducation, en studio et à la maison. Grâce à vous, cette chanson a vu le jour. Je souhaite à tous les blessés une guérison complète et une bonne santé physique et mentale. Bien que les super-héros n'existent pas dans la vie réelle, vous êtes ceux que j'ai rencontrés qui s'en rapprochent le plus !", a déclaré Idan Amedi lundi matin lors de la sortie officielle de son nouveau single.

"Que nous puissions avoir la chance de voir les otages revenir rapidement à la maison. À la mémoire de mes amis Alexeï, Akiva, Gabriel et Eliran, que leur souvenir soit béni, vous êtes dans mes pensées tous les jours", a-t-il ajouté.