Une lampe vieille de 1 500 ans découverte en Basse Galilée

Une lanterne antique datant approximativement des IVe-VIe siècles de notre ère a été découverte presque intacte dans le parc national de Sepphoris en Basse Galilée. Cet objet d'éclairage remarquable, utilisé par les habitants locaux durant la période byzantine, témoigne d'un savoir-faire artisanal sophistiqué. "Il s'agit d'une découverte relativement rare dans l'archéologie israélienne, car nous ne trouvons que rarement des lanternes complètes lors des fouilles", explique le Dr Dror Ben-Yosef, archéologue de district nord à l'Autorité de la Nature et des Parcs. "Étant donné qu'il s'agit du parc national de Sepphoris, ville du Sanhédrin juif et lieu où Rabbi Yehuda Hanassi a compilé la Mishna, on peut supposer que cette lanterne était utilisée par la population juive locale."

La petite lanterne, mesurant 18 cm de diamètre et 19 cm de hauteur, est un ouvrage d'artisan finement travaillé. Elle présente une ouverture rectangulaire sur sa face avant et environ 55 perforations autour de son corps, servant de "fentes lumineuses". Pour l'utiliser, il fallait insérer une lampe à huile allumée à l'intérieur avant de la suspendre à l'endroit désiré.

"On peut en déduire que, contrairement aux autres ustensiles domestiques, les objets d'éclairage - lampes et lanternes - étaient profondément chargés de signification cultuelle", poursuit le Dr Ben-Yosef. "Leur usage répandu dans les maisons et les bâtiments publics, ainsi que leur lien avec les pratiques funéraires, ont conduit leurs utilisateurs à les considérer comme un medium pour exprimer des messages à travers des décorations aux motifs culturels et religieux."

Cette lanterne unique sera transférée à l'Autorité des Antiquités pour analyse et recherche approfondie, avant d'être exposée au public au Campus National d'Archéologie de Jérusalem.

Sepphoris, située entre le ruisseau de Zippori au sud et la vallée de Beit Netofa au nord, fut la capitale prestigieuse de la Galilée dès la conquête romaine en 63 avant notre ère. La ville conserva son importance comme centre juif majeur jusqu'au Ve siècle, période où sa communauté chrétienne connut une croissance significative.