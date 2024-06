Amos Gitaï, Mathieu Amalric et Irene Jacob réfléchissent au pourquoi de la guerre

Y a-t-il une pulsion de haine chez les hommes ? Voilà le genre de question que se posaient Albert Einstein et Sigmund Freud, lorsqu'ils écrivaient "Pourquoi la guerre ?". Le mathématicien et le psychanalyste entretenaient une correspondance tandis qu'en Europe, le mal prenait corps tout à fait. C'est l'ancêtre de l'ONU qui avait commandité cet échange. C'est Einstein qui avait contacté Freud. C'est Freud qui avait trouvé le titre.

L'un n'y connaissait rien en analyse, l'autre rien en physique. Ils se sont donc très bien entendus et ont échangé un nombre conséquent de lettres à partir de 1932. Cette correspondance est sortie en 1933 et a été publiée en France, mais avec l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne, le petit livre y a été interdit.

Quatre-vingt-onze ans plus tard, après la Shoah et surtout après le 7 octobre, le cinéaste Amos Gitaï a décidé de reposer les questions de ces lettres et d'en faire d'abord un spectacle, puis un film, tourné en Israël en langues française, allemande, arabe, yiddish et italienne. Le casting, comme toujours chez Gitaï, suit une cartographie du mélange.

AGAV FILM

Nous avons pu assister au tournage au Musée d'Art de Tel-Aviv. L'acteur Mathieu Amalric était un Freud fiévreux, dépassé par le chaos humain qu'il désespérait d'analyser, et Micha Lescot, éminent acteur de théâtre, incarnait un Einstein échevelé, stupéfait, brillant. Autour d'eux jouaient des acteurs israéliens, arabes, allemands, italiens et suisses, dont Minas Qayrawani, Yaël Abecassis, Hanna Laszlo, Menashe Noy, Donatello Fumarola et la merveilleuse Irène Jacob.

AGAV FILMS

La question de la guerre et de l'après-guerre est cruciale. Freud et Einstein analysaient l'appétit des hommes pour la guerre. Aujourd'hui, Amos Gitaï, dont les idéaux de gauche se sont fracassés sur le 7 octobre, utilise "Why War" comme une occasion de réfléchir aux idées et aux possibilités de prévenir la violence et la guerre. Peut-être que le cinéma et la bonne volonté feront au moins rêver.