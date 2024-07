Yad Vashem inaugure un nouveau centre de conservation à Jérusalem

Le musée national de la Shoah d'Israël, Yad Vashem, vient d'ouvrir un nouveau centre de conservation à Jérusalem. Cette installation de pointe, baptisée Centre des Collections David et Fela Shapell, est destinée à préserver, restaurer et entreposer plus de 45 000 artefacts et œuvres d'art liés à la Shoah.

Le bâtiment, qui comprend cinq étages de stockage souterrain, offre des conditions optimales pour la conservation des documents historiques. Il abritera également les 225 millions de pages de documents et les 500 000 photographies que possède le musée.

Dani Dayan, président de Yad Vashem, a souligné l'importance de cette nouvelle installation : "Auparavant, il était très difficile d'exposer nos trésors conservés dans nos coffres. Ils étaient en quelque sorte secrets. Maintenant, grâce à cette installation à la pointe de la technologie, nous pourrons les présenter au public."

Yad Vashem, qui accueille près d'un million de visiteurs chaque année, joue un rôle central dans la commémoration de la Shoah en Israël. Le musée organise la journée annuelle du souvenir de la Shoah et reçoit la plupart des dignitaires étrangers en visite dans le pays. "Yad Vashem possède la plus grande collection au monde de matériaux liés à la Shoah", a déclaré Dayan. "Nous veillerons à ce que ces trésors soient conservés pour l'éternité." Cette nouvelle installation renforce la mission de Yad Vashem en tant que centre mondial de commémoration, de documentation, de recherche et d'éducation sur l'Holocauste. Elle permettra non seulement de mieux préserver ces précieux témoignages historiques, mais aussi de les rendre plus accessibles aux chercheurs et au public, contribuant ainsi à perpétuer la mémoire des victimes de la Shoah.