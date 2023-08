D'après les données de l'OCDE, Israël coûtait 38 % plus cher que la moyenne des pays de l'organisation

Selon des données publiées par l'OCDE la semaine dernière, en 2022, Israël avait le coût de la vie le plus élevé parmi les pays de l'organisation, surpassant même la Suisse, qui occupait la deuxième place. D'après les données de l'OCDE, Israël coûtait 38 % plus cher que la moyenne des pays de l'organisation. Cependant, dans une étude mensuelle plus récente de l'organisation, Israël est tombé à la quatrième place en termes de coût de la vie, après l'Irlande, l'Islande et la Suisse, peut-être en raison de la dévaluation du shekel.

Dans un entretien avec le journal Calcalist, le Dr Yanei Spitzer, du Département d'économie de l'Université hébraïque, a mis en garde contre les difficultés méthodologiques dans la comparaison du coût de la vie entre différents pays. "L'indice des prix est examiné selon un panier de consommation relativement homogène entre les différents pays. Le besoin de standardisation fait que ce panier ne reflète pas nécessairement fidèlement la consommation réelle des ménages," a-t-il expliqué. "Par exemple, en Israël, les besoins en chauffage des maisons sont moindres. Il n'est donc pas correct de donner le même poids dans le panier des produits de chauffage domestique entre Israël et l'Europe du Nord. Il y a généralement des ajustements du panier de produits entre les différents pays, mais il faut faire attention aux problèmes de mesure," a-t-il ajouté.

Nati Shohat/Flash90 Photo d'illustration des nouveaux billets de 100 Shekels, 31 décembre 2017.

Malgré ces réserves, le Dr Spitzer admet que l'indice a sa valeur. "Aujourd'hui, Israël fait partie des pays les plus chers de l'OCDE," a-t-il reconnu. Spitzer a ajouté que le débat sur l'augmentation du coût de la vie en Israël est complexe et sans consensus parmi les économistes. "Certains attribuent l'augmentation significative du coût de la vie à l'augmentation de la valeur du shekel au cours des dernières décennies, mais à mon avis, cette affirmation ne peut expliquer que les tendances à court terme," a-t-il affirmé.

Le marché du logement et les problèmes de compétitivité de l'économie israélienne contribuent à ce coût élevé, a-t-il souligné. "Il existe de nombreux problèmes de concurrence qui contribuent à un coût de la vie élevé, et le gouvernement doit y remédier," a-t-il conclu.