Les exportations militaires israéliennes vers l'Inde ne sont pas affectées par la guerre à Gaza

Les exportations militaires d'Israël vers l'Inde, son plus gros acheteur en matière de défense, n'ont pas été affectées par la guerre à Gaza, a rapporté l'agence de presse Reuters vendredi, citant des sources indiennes et israéliennes anonymes.

Au cours de la dernière décennie, l'Inde a importé d'Israël du matériel militaire d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, notamment des radars, des drones de surveillance et de combat, ainsi que des missiles. Les besoins d'Israël en matière de guerre ne sont pas entrés en conflit avec les livraisons de matériel de défense à l'Inde, ont déclaré la source israélienne et le haut responsable militaire indien.

AP Photo/Hatem Moussa

Les opérations d'Israël contre le Hamas à Gaza ont créé un besoin croissant de munitions, mais pas de radars du type de ceux exportés vers l'Inde, a affirmé la source israélienne. "Nous avons veillé à ce que nos exportations [militaires] vers l'Inde ne soient pas affectées", a-t-il ajouté. De son côté, le responsable indien a déclaré qu'Israël avait assuré un approvisionnement régulier des armes achetées par New Delhi, qui comprennent également des composants de drones. Avec une forte présence au salon aéronautique de Singapour, les fabricants d'armes israéliens sont de retour dans les événements internationaux après une absence au début de la guerre à Gaza. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'Inde est le plus grand importateur d'armes au monde, avec des achats d'une valeur de 37 milliards de dollars entre 2012 et 2022.