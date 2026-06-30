53 collectivités s'unissent pour transformer le nord d'Israël

Dans un contexte de recomposition économique et géopolitique du Moyen-Orient, 53 collectivités locales du nord d’Israël ont officiellement lancé une alliance régionale inédite destinée à renforcer leur coopération et à tirer parti des opportunités offertes par les Accords d’Abraham et le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC).

Baptisée Next Bay 53-City Alliance, cette initiative réunit des collectivités s’étendant de la baie de Haïfa à la vallée de Beit She’an et à la Galilée. L’ensemble représente un territoire de plus de deux millions d’habitants regroupant des populations juives, arabes, druzes, bédouines, circassiennes, baha’ies et ahmadies.

L’objectif affiché est de renforcer la position du nord d’Israël comme porte d’entrée du pays vers les nouveaux réseaux de connectivité régionale, tout en favorisant le développement économique, l’innovation, l’emploi et les investissements. Les promoteurs du projet estiment que la région est particulièrement bien placée pour bénéficier du corridor IMEC, destiné à relier l’Inde à l’Europe via le Moyen-Orient.

Au cœur de cette stratégie figure le port de Haïfa, considéré comme l’un des principaux hubs logistiques de la Méditerranée orientale. Grâce à sa position géographique et à ses infrastructures, il est appelé à jouer un rôle central dans le développement des échanges commerciaux entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

L’alliance a été fondée conjointement par le Cluster des autorités de la baie de Haïfa, les clusters Kinneret et Vallées ainsi que Galilée et Vallées, avec le soutien de la municipalité de Haïfa, de la municipalité de Beit She’an et du conseil régional d’Emek HaMaayanot. La charte fondatrice a été signée la semaine dernière lors d’un événement réunissant également des représentants de plusieurs ministères israéliens, dont ceux des Affaires étrangères, de l’Économie, de l’Intérieur, de l’Énergie, des Transports et de la Coopération régionale.

Les responsables locaux voient dans cette initiative un levier majeur pour l’avenir économique du nord du pays. Le maire de Haïfa, Yona Yahav, a estimé que le corridor IMEC constituait une opportunité stratégique susceptible d’attirer des investissements internationaux, de créer des emplois de qualité et de renforcer l’économie régionale. De son côté, le maire de Kiryat Ata, Yaakov Peretz, a évoqué un potentiel de dizaines de milliers d’emplois pour les habitants du nord d’Israël.

L’initiative entend également mettre l’accent sur l’inclusion de l’ensemble des communautés de la région. Son ambassadeur international, Frank Melloul, nommé au début du mois de juin, sera chargé de promouvoir cette vision à l’étranger et de renforcer le rayonnement de l’alliance sur la scène internationale.