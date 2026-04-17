Amazon relance progressivement ses livraisons vers Israël, avec des offres gratuites

La plateforme de commerce en ligne Amazon a recommencé à expédier certains produits vers Israël, environ un mois après avoir suspendu ses livraisons en raison de la guerre avec l’Iran. Plusieurs articles sont désormais de nouveau disponibles avec livraison gratuite, une évolution remarquée alors que le dollar reste à un niveau relativement bas face au shekel.

Avant le conflit, Amazon figurait parmi les sites d’achats les plus populaires en Israël, où de nombreux consommateurs commandaient régulièrement des produits importés. Comme lors de précédentes périodes de tensions régionales, l’entreprise avait toutefois interrompu ses expéditions vers le pays pendant les hostilités avec l’Iran.

Vendredi matin, le message indiquant que les livraisons vers Israël ne sont pas disponibles apparaissait encore en haut de la page d’accueil du site. Toutefois, selon plusieurs constats relayés localement, le catalogue semble être mis à jour progressivement et un nombre croissant de produits affichent déjà la possibilité d’un envoi gratuit vers Israël.

Une reprise officielle et complète du service pourrait intervenir dans les prochains jours. Amazon pourrait attendre d’achever la mise à jour de l’ensemble de son offre et de vérifier la stabilité du cessez-le-feu conclu avec l’Iran, annoncé pour une période initiale de deux semaines par le président américain Donald Trump.