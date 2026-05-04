Arkia lance sa business class sur la ligne Paris–Tel-Aviv

C’est un signal fort, presque symbolique, dans un ciel longtemps bousculé : Arkia inaugure une classe affaires sur la liaison directe entre Paris et Tel-Aviv. Une nouveauté qui dépasse la simple évolution commerciale pour incarner un retour progressif à une expérience de voyage plus fluide, plus confortable — et plus désirable.

Depuis les tensions régionales et les perturbations du trafic aérien, l’aéroport Ben Gourion a dû s’adapter en urgence. Mais aujourd’hui, l’ambiance change. Dans les salons réservés aux passagers premium, le calme revient, l’attente se fait plus sereine, presque élégante.

À bord, Arkia ne fait pas les choses à moitié. La cabine a été entièrement repensée pour offrir une véritable expérience business : seulement 12 sièges larges, un espace généreux, une cabine privative et un service dédié. Dès l’arrivée à l’aéroport, le parcours est optimisé — enregistrement prioritaire, passage accéléré aux contrôles, embarquement fluide. Une promesse simple : voyager autrement.

En vol, le confort se prolonge avec un service à la place, des repas chauds au choix et une attention particulière portée à chaque passager. « C’est une vraie business, de A à Z », assure la compagnie, qui répond ainsi à une demande croissante de ses clients.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large. Forte du succès de sa ligne vers New York, Arkia confirme son ambition de monter en gamme et de s’imposer comme une alternative crédible sur les liaisons internationales.

Plus qu’une nouvelle offre, cette business class incarne une envie retrouvée : celle de voyager avec plaisir, entre deux capitales vibrantes, où se croisent affaires, culture et art de vivre. Paris et Tel-Aviv n’ont jamais été aussi proches… et aussi confortables.