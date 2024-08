Coup de maître pour la startup israélienne CyberInt, rachetée 200 millions de dollars par CheckPoint

L'entreprise israélienne de cybersécurité CyberInt vient d'être acquise pour 200 millions de dollars par le géant CheckPoint Software Technologies. Cette acquisition stratégique permet à CheckPoint d'élargir significativement ses capacités de détection et de gestion des menaces externes pesant sur ses clients.

Fondée en 2010 en Israël, CyberInt s'est spécialisée dans les solutions de gestion des risques externes (External Risk Management), permettant aux entreprises d'identifier et de se prémunir contre les fuites d'informations sensibles, les comptes falsifiés sur les réseaux sociaux ou encore les sites web malveillants. Avec plus de 170 employés répartis entre Israël, les États-Unis et l'Asie, la startup compte parmi ses clients de grands noms de la Fortune 500.

"CyberInt possède une architecture d'intelligence des menaces unique, une protection contre les menaces numériques et une gestion unifiée des menaces, s'intégrant parfaitement à notre vision de la prévention des menaces efficace", a souligné Sharon Shoshaim, vice-président des services chez CheckPoint.

Pour Yoav Leitersdorf, associé et directeur des investissements de croissance chez Stage One Ventures, l'un des investisseurs de CyberInt, "les capacités d'analyse et d'identification des failles de sécurité de l'entreprise, de l'organisation à ses fournisseurs, représentent une valeur ajoutée certaine pour CheckPoint".

Cette acquisition, la 22e pour CheckPoint, témoigne de l'attrait des talents et des innovations israéliennes dans le domaine de la cybersécurité. Un secteur en pleine effervescence où les startups du pays font figure de référence mondiale.