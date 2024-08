El Al proposera des vols à prix réduits vers quatre destinations pour faire face à la crise du transport aérien en Israël

Dans un contexte de hausse significative des prix des billets d'avion, la compagnie aérienne israélienne El Al a conclu un accord avec le ministre de l'Économie, Nir Barkat, pour offrir des vols à prix réduits vers quatre destinations clés.

Suite à une réunion entre la PDG d'El Al, Dina Ben Tal Ganancia, et le ministre Barkat, la compagnie s'est engagée à proposer des vols aller-retour à tarifs préférentiels vers Athènes (299 dollars), Larnaca (199 dollars), Dubaï et Vienne (349 dollars chacun). Ces tarifs seront valables pour les vols partant jusqu'à la fin de l'année 2024.

"Nous continuons à travailler pour augmenter l'offre de sièges autant que possible et élargir notre programme de vols", a déclaré Mme Ben Tal Ganancia. "Cette initiative nous permettra d'offrir des dizaines de milliers de sièges à des prix abordables et connus à l'avance, tout en fournissant une solution étendue pour des destinations qui servent de points de connexion vers différents continents." Cette décision intervient alors qu'El Al affiche des résultats financiers exceptionnels. Au deuxième trimestre 2024, la compagnie a enregistré un bénéfice de 147 millions de dollars, en hausse de 84% par rapport au premier trimestre, faisant de cette période "le meilleur trimestre de son histoire", selon la direction. La performance d'El Al s'explique en partie par le retrait de nombreuses compagnies aériennes étrangères du marché israélien, en raison des tensions géopolitiques dans la région.

AP/Ariel Schalit 2020 ©

Cette situation a créé un environnement favorable pour El Al, qui a vu ses revenus bondir de 40% pour atteindre près de 1,6 milliard de dollars au premier semestre 2024, avec un bénéfice net de 226 millions de dollars. Ce revirement spectaculaire contraste fortement avec la situation d'il y a quatre ans, lorsque la pandémie de COVID-19 avait mis la compagnie au bord de la faillite. L'intervention de l'État israélien et l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire, Kenny Rozenberg, ont permis à El Al de surmonter cette crise existentielle. Depuis le début de l'année, l'action d'El Al a grimpé de 66%, portant la capitalisation boursière de la compagnie à 2,4 milliards de shekels (environ 600 millions d'euros). Sur trois ans, le titre a même bondi de 120%, reflétant le remarquable redressement de la compagnie. Cependant, malgré ces résultats impressionnants, El Al fait face à des critiques concernant la hausse des prix des billets. L'accord conclu avec le gouvernement vise à apaiser ces tensions tout en permettant à la compagnie de maintenir sa rentabilité sur d'autres routes.

L'évolution d'El Al sera scrutée de près dans les mois à venir, alors que l'industrie aérienne mondiale continue de faire face à des défis sans précédent et que la situation géopolitique au Moyen-Orient reste incertaine.