Flint Capital lève 160 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs israéliens

Dans un contexte économique mondial incertain, la société de capital-risque Flint Capital vient de démontrer sa confiance inébranlable envers l'écosystème technologique israélien. La firme basée à Boston a annoncé la clôture de son troisième fonds d'investissement, atteignant un impressionnant total de 160 millions de dollars.

Ce nouveau fonds, fruit de la contribution d'entrepreneurs du secteur IT et d'anciens fondateurs du portefeuille de Flint, se destine principalement aux startups israéliennes et européennes en phase de démarrage. Les secteurs ciblés sont particulièrement prometteurs : cybersécurité, fintech, santé numérique, logiciels d'entreprise SaaS et solutions B2C visant le marché américain.

Sergey Gribov, associé chez Flint Capital, explique la stratégie derrière cette levée de fonds : "Nous avons constaté une demande croissante pour un cycle d'investissement plus long. C'est pourquoi nous avons créé un fonds 'Opportunity' dédié aux phases plus avancées, permettant de soutenir nos entreprises tout au long de leur développement." Le parcours de Flint Capital est déjà jalonné de succès notables. Parmi ses investissements précédents, on compte trois licornes, dont l'israélienne WalkMe, ainsi que des pépites technologiques comme CyberX et Voca.ai, respectivement acquises par Microsoft et Snap. David Feldman, représentant du bureau de Tel-Aviv de Flint Capital, souligne l'engagement de la société envers l'innovation israélienne : "Les entrepreneurs israéliens sont parmi les plus résilients au monde. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes déterminés à investir dans la prochaine génération de fondateurs israéliens et à soutenir la prospérité d'Israël, en particulier durant ces temps difficiles." Cette levée de fonds intervient dans un contexte où Flint Capital a récemment participé à des tours de table significatifs, notamment une série B de 31 millions de dollars pour Sensi.ai et une série A de 20 millions de dollars pour Cynomi. Fondée en 2013, Flint Capital prévoit d'investir dans environ 25 entreprises avec ce nouveau fonds. Cette stratégie d'investissement témoigne non seulement de la vitalité persistante de l'écosystème des startups israéliennes, mais aussi de la volonté de Flint Capital de jouer un rôle crucial dans le développement de l'innovation technologique en Israël et en Europe.

Alors que le paysage technologique mondial continue d'évoluer rapidement, l'engagement renouvelé de Flint Capital envers les entrepreneurs israéliens apparaît comme un signal fort pour l'avenir de l'innovation dans la région. Reste à voir comment ces nouveaux investissements façonneront le visage de la tech israélienne dans les années à venir.