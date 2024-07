Google en passe de réaliser sa plus grande acquisition : 23 milliards de dollars pour la start-up israélienne Wiz

Alphabet, la maison mère de Google, serait en négociations avancées pour acquérir la startup de cybersécurité israélienne Wiz pour environ 23 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Cette acquisition, si elle se concrétise, serait la plus importante jamais réalisée par le géant technologique.

Co-fondée en 2020 par Assaf Rappaport, Wiz a connu une croissance fulgurante. Spécialisée dans les logiciels de cybersécurité pour le cloud computing, l'entreprise a atteint 350 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2023. Sa valorisation a récemment grimpé à 12 milliards de dollars suite à une levée de fonds d'un milliard de dollars.

Cette acquisition potentielle intervient dans un contexte de forte pression antitrust sur les géants de la tech. Pour Google, elle représenterait une opportunité de renforcer sa position dans le cloud computing, un domaine où l'entreprise est actuellement en troisième position derrière Amazon et Microsoft.

L'accord, s'il se concrétise, marquerait également une sortie rare et lucrative pour les investisseurs de Wiz, notamment Sequoia Capital et Andreessen Horowitz, dans un marché des introductions en bourse au ralenti. Pour Google, dont la plus grande acquisition à ce jour était l'achat de Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars en 2012, cette opération s'inscrirait dans une stratégie de renforcement de ses capacités en cybersécurité, particulièrement dans le domaine du cloud. Cependant, cette acquisition potentielle soulève des questions sur les implications antitrust, alors que Google fait déjà face à des poursuites du Département de la Justice concernant ses pratiques dans la recherche en ligne et la publicité numérique.