Investissements au Royaume-Uni : Israël grimpe à la 8e place mondiale par habitant

Israël figure parmi les principales sources de projets d’investissements étrangers au Royaume-Uni lorsqu’ils sont rapportés à la population, selon les nouveaux chiffres publiés par le ministère britannique du Commerce et des Affaires, le Department for Business and Trade (DBT).

D’après les résultats 2025-2026 sur les investissements entrants au Royaume-Uni, les entreprises israéliennes ont généré 16 projets d’investissements directs étrangers dans le pays. Parmi eux, 14 ont été accompagnés par l’équipe du DBT de l’ambassade britannique en Israël. Israël se hisse ainsi à la 8e place mondiale pour le nombre de projets d’investissement par habitant, contre la 9e place l’année précédente et la 12e en 2023-2024. À ce même classement, Israël devance l’ensemble des économies du G7.

Ces chiffres témoignent, selon les autorités britanniques, de la confiance persistante des entreprises israéliennes dans le marché britannique, malgré un contexte international marqué par une baisse globale du nombre de projets. Le Royaume-Uni reste perçu comme une plateforme attractive pour les sociétés innovantes cherchant à se développer à l’international, grâce à ses capacités de recherche, son accès aux capitaux, sa connectivité mondiale, sa main-d’œuvre qualifiée et un environnement économique jugé stable.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle britannique, un plan sur dix ans destiné à offrir davantage de visibilité aux entreprises et aux investisseurs. Londres entend concentrer ses efforts sur des secteurs clés tels que les technologies numériques, les sciences de la vie, l’industrie de pointe, les énergies propres et les services financiers.

"Ces résultats sont un signe positif de la confiance continue des entreprises israéliennes dans le marché britannique", a déclaré Thomas Phipps, chargé d’affaires à l’ambassade britannique à Tel-Aviv. Selon lui, la stratégie industrielle moderne du Royaume-Uni offre "la clarté et la stabilité à long terme" recherchées par les entreprises innovantes lorsqu’elles prennent des décisions d’investissement.

La directrice du Department for Business and Trade en Israël, Debbie Shapiro, a pour sa part souligné le rôle de son équipe dans l’accompagnement des entreprises israéliennes souhaitant accéder à l’écosystème britannique. Elle a notamment cité le programme ScaIL UK, destiné à soutenir les entreprises technologiques israéliennes à forte croissance qui souhaitent s’implanter ou étendre leurs activités au Royaume-Uni.

Au niveau européen, Israël occupe désormais la 7e place pour les projets d’investissement par habitant, contre la 8e en 2024-2025 et la 10e en 2023-2024. En volume total de projets, le pays se classe 11e en Europe et 17e au niveau mondial.

Si le nombre total de projets est inférieur à celui des années précédentes, les investissements accompagnés par le DBT se concentrent de plus en plus sur des opportunités à forte valeur ajoutée. Sur l’ensemble des marchés, les projets soutenus par le ministère britannique en 2025-2026 ont représenté 37,8 milliards de livres sterling d’engagements en dépenses d’investissement et un impact économique estimé à 6,1 milliards de livres en valeur ajoutée brute.