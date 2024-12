Israël 2025 : une année sous le signe des hausses de prix

Le coût de la vie en Israël va connaître une augmentation significative dès le 1er janvier 2025, avec une série de mesures qui toucheront directement le portefeuille des ménages.

La TVA passera de 17% à 18%, une hausse qui affectera l'ensemble des produits et services. Cette augmentation devrait coûter entre 8.000 et 12.000 shekels par an aux foyers israéliens. Les acheteurs immobiliers seront particulièrement touchés, avec des pertes potentielles pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de shekels.

Les services essentiels ne sont pas épargnés : l'eau augmentera de 2% (au lieu des 3,4% initialement prévus), tandis que l'électricité connaîtra une hausse de 3%. La taxe d'habitation (arnona) subira une augmentation record de 5,29%, la plus importante depuis 17 ans. Les transports publics verront leur tarif bondir de 25%, passant de 6 à 8 shekels par trajet, une mesure qui touchera particulièrement les couches les plus modestes de la population. Les cotisations de sécurité sociale augmenteront également de 1,6%. Ces hausses interviennent dans un contexte de guerre qui pèse lourdement sur les finances publiques. Les allocations familiales seront gelées, privant les familles d'une augmentation prévue de 6 à 7,5 shekels par enfant et par mois. "Cette vague d'augmentations reflète la nécessité de faire face au déficit budgétaire lié à la guerre", expliquent les autorités, tout en reconnaissant l'impact significatif sur le pouvoir d'achat des Israéliens, dans un pays déjà connu pour son coût de la vie élevé.