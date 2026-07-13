Israël et la République tchèque renforcent leur partenariat économique

Plus de 200 entreprises israéliennes et tchèques participeront mardi à Tel-Aviv au Forum économique Israël–République tchèque, en présence du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, et de son homologue tchèque, Petr Mcinka. L'événement vise à approfondir les relations économiques, technologiques et stratégiques entre les deux pays.

Organisé par la division économique du ministère israélien des Affaires étrangères, en coopération avec l'Institut israélien des exportations et l'Association des industriels, ce forum est le deuxième organisé cette année, après une première édition tenue en mai à Prague.

À cette occasion, les deux ministres signeront une déclaration conjointe destinée à renforcer la coopération politique, économique et technologique, tout en institutionnalisant ce forum comme un rendez-vous annuel.

Près de 40 représentants d'entreprises et d'organisations industrielles tchèques participeront à l'événement, aux côtés de plus de 170 représentants d'entreprises israéliennes. Des rencontres d'affaires et des tables rondes sont prévues autour de plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'industrie, la santé, la sécurité, l'innovation, les nouvelles technologies et les infrastructures de transport.

Le secteur de la santé occupera une place centrale. Le vice-ministre tchèque de la Santé, Igor Karen, rencontrera des responsables israéliens ainsi que plusieurs entreprises spécialisées afin d'échanger sur la gestion hospitalière, la médecine d'urgence, la préparation aux situations de crise et l'innovation médicale.

Selon les autorités israéliennes, cette visite illustre le renforcement continu des relations stratégiques entre Israël et la République tchèque, deux partenaires qui souhaitent approfondir leur coopération dans les domaines économique, sécuritaire, scientifique et diplomatique.