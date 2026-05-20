Prague promet de bloquer toute nouvelle sanction européenne contre Israël

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Petr Macinka, affirme que son pays s’opposera à toute mesure commerciale contre Israël, même seul au sein de l’Union européenne.

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Gideon Saar, a rencontré à Prague son homologue tchèque, Petr Macinka
Gideon Saar, a rencontré à Prague son homologue tchèque, Petr MacinkaGPO/Shlomi Amsalem

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a rencontré à Prague son homologue tchèque, Petr Macinka, également vice-Premier ministre. À l’issue de leur entretien, les deux responsables ont tenu une conférence de presse commune, marquée par un soutien appuyé de la République tchèque à Israël.

Petr Macinka a affirmé que Prague ne permettrait plus l’adoption de nouvelles sanctions européennes contre Israël. « Il y a des tentatives constantes au sein de l’Union européenne pour imposer de nouvelles sanctions contre Israël », a-t-il déclaré. « La République tchèque se tiendra aux côtés d’Israël. Nous n’autoriserons plus aucune sanction commerciale, même si nous devons les bloquer seuls. »

Le ministre tchèque a également assuré que son pays s’opposerait à toute suspension, totale ou partielle, de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne. Selon lui, la position de Prague sera claire : « Non. »

De son côté, Gideon Saar a dénoncé une tentative de certains gouvernements européens de « traîner l’Union européenne vers une approche radicale anti-israélienne ». Le chef de la diplomatie israélienne a accusé ces gouvernements de « nuire aux relations stratégiques avec la seule démocratie du Moyen-Orient » pour des raisons de politique intérieure.

Il a salué, à l’inverse, l’attitude de pays européens « amis d’Israël », citant la République tchèque, qui comprend selon lui qu’Israël constitue un atout stratégique pour l’Europe dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de la technologie.

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