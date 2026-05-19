Francesca Albanese appelle l’Allemagne à se libérer de sa « culpabilité historique » envers Israël

La rapporteure spéciale de l’ONU sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, est au centre d’une nouvelle controverse après avoir appelé l’Allemagne à se « libérer » de sa culpabilité historique liée à la Shoah.

Dans une publication sur Facebook, Francesca Albanese accuse l’Allemagne contemporaine de soutenir Israël non par remords sincère pour les crimes du régime nazi, mais par une forme de complexe historique jamais résolu. Selon elle, ce soutien servirait de « masque commode » permettant à Berlin d’être réintégré dans la communauté internationale.

Elle affirme également que l’Allemagne ne respecterait pas les Juifs non sionistes et appelle les citoyens allemands à se détacher de ce qu’elle décrit comme une obligation envers Israël.

Ces propos ont suscité de vives critiques, notamment en Israël, où Francesca Albanese est régulièrement accusée de partialité contre l’État hébreu. Elle avait déjà provoqué une tempête diplomatique en février lors d’une conférence d’Al Jazeera à Doha, après avoir déclaré qu’Israël était « l’ennemi commun de l’humanité », selon ses détracteurs.

Francesca Albanese conteste régulièrement les accusations d’antisémitisme à son encontre, affirmant que ses critiques visent la politique israélienne et non les Juifs. Mais ses déclarations continuent d’alimenter les appels à sa révocation de son poste à l’ONU.