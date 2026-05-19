Francesca Albanese visée par une plainte en diffamation aux États-Unis

Un tribunal fédéral américain a décidé que Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU sur les territoires palestiniens, pouvait être officiellement assignée par e-mail et via les réseaux sociaux dans le cadre d’une plainte en diffamation.

La décision, rendue le 15 mai par un tribunal du Colorado, permet de contourner les obstacles liés à la localisation de la responsable onusienne, qui résiderait actuellement en Tunisie. Francesca Albanese dispose désormais de 21 jours pour répondre formellement à la justice américaine, faute de quoi un jugement par défaut pourrait être prononcé contre elle.

La plainte a été déposée par Christian Friends of Israeli Communities et Christians for Israel USA, deux organisations chrétiennes pro-israéliennes. Elles accusent Francesca Albanese de les avoir ciblées dans des courriers menaçants, en les associant à de possibles poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité devant des juridictions internationales.

Les plaignants affirment que ses déclarations ont porté atteinte à leur réputation et entravé leur action caritative. Ils réclament une rétractation officielle, l’interdiction de répéter ces accusations et des dommages financiers.

Francesca Albanese est régulièrement critiquée par Israël et par plusieurs responsables occidentaux pour ses prises de position contre l’État hébreu. Elle a notamment été accusée d’avoir tenu des propos à connotation antisémite, ce qu’elle conteste fermement.