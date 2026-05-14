Un juge américain bloque les sanctions contre Francesca Albanese

Un juge fédéral américain a temporairement bloqué les sanctions imposées par l’administration Donald Trump contre Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens.

Francesca Albanese, juriste italienne chargée par l’ONU de suivre la situation en Judée-Samarie et à Gaza, avait été sanctionnée l’an dernier par Washington pour ce que l’administration américaine avait qualifié de « guerre politique et économique » contre les États-Unis et Israël.

Ces sanctions lui interdisaient notamment d’entrer aux États-Unis et d’utiliser le système bancaire américain. Francesca Albanese est régulièrement accusée d’antisémitisme et de rhétorique extrémiste contre Israël.

Elle avait notamment recommandé à la Cour pénale internationale de poursuivre des ressortissants israéliens et américains pour crimes de guerre.

Son mari et sa fille, citoyenne américaine, ont saisi la justice en février contre l’administration Trump. Ils affirmaient que les sanctions revenaient à l’exclure du système bancaire et rendaient presque impossible la gestion de sa vie quotidienne.

Dans sa décision, le juge fédéral Richard Leon, à Washington, a estimé que le fait que Francesca Albanese réside hors des États-Unis ne la privait pas nécessairement des protections du Premier amendement de la Constitution américaine.

Selon lui, l’administration Trump a probablement cherché à sanctionner ses propos en raison des idées ou du message qu’ils exprimaient, ce qui pourrait constituer une violation de sa liberté d’expression.

La décision est temporaire et ne met pas fin au dossier sur le fond. Elle suspend toutefois l’application des sanctions le temps que la procédure judiciaire se poursuive.