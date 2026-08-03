Israël : l'IA a déjà supprimé près de 18 000 emplois dans la high-tech

Le secteur israélien de la high-tech continue de perdre des emplois malgré un marché du travail globalement solide. Selon une analyse de Leader Capital Markets, près de 18 000 postes ont disparu depuis février 2023, une tendance que les économistes attribuent en grande partie à la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA).

En juin 2026, le secteur comptait 426 400 salariés, contre 444 600 avant le début de la guerre, soit une baisse de 4,1 %. Si le nombre d'employés a légèrement progressé par rapport au mois de mai, les experts estiment qu'il ne s'agit pas d'un véritable retournement de tendance.

Les analystes évoquent une « réduction progressive des effectifs » liée à l'intégration de l'IA dans les entreprises. Selon eux, les logiciels d'intelligence artificielle permettent désormais de développer, tester, commercialiser et assurer le support des produits avec des équipes plus réduites.

Plusieurs grandes entreprises israéliennes illustrent cette évolution. Monday.com a récemment annoncé la suppression de 620 postes, dont environ 350 en Israël, expliquant adapter son organisation à un modèle de travail associant employés et agents d'intelligence artificielle. Wix a également supprimé près de 1 000 emplois, tandis que Rapyd et MyHeritage ont elles aussi procédé à des licenciements dans le cadre de leur transition vers des outils basés sur l'IA.

Les économistes reconnaissent que la vigueur passée du shekel a pesé sur la rentabilité des entreprises exportatrices, dont les revenus sont majoritairement libellés en dollars. Toutefois, ils estiment que ce facteur n'explique plus, à lui seul, les suppressions d'emplois, le dollar s'étant renforcé ces derniers mois alors que les licenciements se poursuivaient.

Pour les auteurs de l'étude, le secteur ne traverse pas une simple période de ralentissement conjoncturel, mais une transformation structurelle. La high-tech israélienne continue de recruter dans certains domaines stratégiques, mais la croissance ne s'accompagne plus automatiquement d'une hausse des effectifs, l'intelligence artificielle redéfinissant en profondeur les besoins en main-d'œuvre.