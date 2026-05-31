Israël : le prix de l’essence en nette baisse dès cette nuit

Bonne nouvelle pour les automobilistes israéliens. Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures a annoncé une baisse significative du prix de l’essence à compter de minuit dans la nuit de dimanche à lundi.

Le prix maximal du litre d’essence sans plomb 95 octane en libre-service passera à 7,80 shekels, soit une diminution de 27 agorot par rapport au mois précédent. Le supplément pour le service assuré par un pompiste reste inchangé à 25 agorot par litre.

À Eilat, où la TVA ne s’applique pas, le prix maximal du litre sera fixé à 6,61 shekels, en baisse de 23 agorot.

Selon Bat Sheva Abouhatsira, directrice de l’Administration du carburant et du gaz au ministère de l’Énergie, cette baisse s’explique par la combinaison de deux facteurs majeurs : un recul d’environ 5 % du dollar face au shekel et une diminution d’environ 4 % du prix international de l’essence.

La responsable souligne également que le recul des cours mondiaux du carburant s’est accentué en fin de mois dans le contexte des progrès enregistrés dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Chaque mois, les autorités israéliennes révisent les prix du carburant selon une formule réglementée prenant en compte les cours du pétrole et de l’essence dans le bassin méditerranéen, les coûts de distribution, les taxes ainsi que le taux de change du dollar.

Cette baisse intervient après plusieurs mois de fluctuations importantes et constitue un soulagement pour de nombreux ménages israéliens confrontés à la hausse du coût de la vie.

Le ministère de l’Énergie a par ailleurs appelé les consommateurs à continuer de comparer les prix entre les différentes stations-service et a souhaité à tous les automobilistes « une route sûre ».