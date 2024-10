Israël : Une baisse inattendue de l'inflation apporte un souffle d'optimisme économique

Dans un contexte économique tendu, Israël vient d'enregistrer des chiffres encourageants sur le front de l'inflation. Selon les dernières données publiées par le Bureau central des statistiques, l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,2% en septembre, portant le taux d'inflation annuel à 3,5%, en recul de 0,1% par rapport au mois d'août.

Cette nouvelle a surpris positivement les économistes qui prévoyaient une stagnation, voire une légère hausse de l'inflation. Elle apporte un soulagement bienvenu aux consommateurs israéliens, confrontés depuis des mois à une hausse continue du coût de la vie.

Cependant, le tableau n'est pas uniformément rose. Si certains secteurs ont vu leurs prix baisser, notamment les transports (-2,6%) et l'habillement (-1,2%), d'autres continuent leur progression à la hausse. Les légumes frais, par exemple, ont connu une augmentation spectaculaire de 6,7%. Le marché immobilier reste un point de préoccupation majeur. Les loyers poursuivent leur ascension, avec une hausse de 2,4% pour les renouvellements de baux et de 4,1% pour les nouveaux contrats. Plus inquiétant encore, l'indice des prix des logements montre une augmentation de 6,3% sur un an, laissant présager de futures tensions sur le marché immobilier.

Les coûts de construction continuent également d'augmenter, influencés par des facteurs tels que la pénurie de main-d'œuvre, l'embargo turc et la crise du transport maritime due aux actions des Houthis. Ces éléments laissent craindre une répercussion sur les prix futurs des logements. Malgré ces défis persistants, la baisse inattendue de l'inflation offre un répit bienvenu à l'économie israélienne. Elle pourrait influencer les futures décisions de la Banque d'Israël en matière de politique monétaire, dans un contexte régional et mondial toujours incertain.