L'aéroport Ben Gourion va agrandir ses zones duty-free

L'Autorité aéroportuaire israélienne (IAA) a publié dimanche deux appels d'offres visant à agrandir le terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion, destinés à améliorer l'expérience des voyageurs à l'arrivée comme au départ. Les projets incluent notamment une nouvelle porte d'entrée pour les passagers arrivant en Israël, la modernisation des zones de contrôle aux frontières et de sécurité, ainsi que l'extension de la zone duty-free et de restauration.

Selon l'IAA, ces projets devraient optimiser les capacités opérationnelles de l'aéroport, réduire les temps d'attente et accompagner la croissance prévue du trafic passagers dans les années à venir. Les travaux, qui devraient débuter au second trimestre 2025, s'étaleront sur environ deux ans et demi.

Les appels d'offres prévoient notamment la construction d'un nouveau bâtiment de quatre étages sur 7 000 m², destiné à augmenter le nombre de postes de contrôle aux frontières et à moderniser les systèmes technologiques. En parallèle, la zone de contrôle des bagages à main sera élargie avec l'installation de postes supplémentaires.

Un nouveau bâtiment baptisé "Porte de Tel Aviv", d'une superficie d'environ 2 000 m², sera construit pour accueillir les passagers arrivant en bus plutôt que par les passerelles d'embarquement. Selon l'IAA, cette nouvelle entrée accélérera le processus de contrôle aux frontières et permettra un accès plus rapide à la zone de récupération des bagages.

La semaine dernière, le gouvernement a approuvé un budget de plusieurs centaines de millions de shekels pour la construction d'un nouvel échangeur routier ouest, qui réduira de dix kilomètres le trajet pour les voyageurs venant de Tel Aviv et Jérusalem. Cet échangeur, dont le coût total est estimé à un milliard de shekels, sera construit sur la route 1, près de Kfar Chabad.