L'inflation en Israël s'est légèrement accélérée en juin

Selon les dernières données publiées lundi par le Bureau central des statistiques israélien, l'inflation a connu une légère accélération en juin, principalement due à la hausse des prix du logement et des coûts liés à la culture et aux loisirs.

L'indice des prix à la consommation (IPC), principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 0,1% en juin, conformément aux prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse comprise entre 0% et 0,1%. Cette progression fait suite à une augmentation de 0,2% enregistrée en mai.

Sur les 12 derniers mois, l'inflation annuelle atteint désormais 2,9%, en hausse par rapport aux 2,8% de mai et aux 2,5% de février. Ce chiffre reste néanmoins dans la fourchette cible du gouvernement, fixée entre 1% et 3%. Dans le détail, les coûts liés à la culture et aux loisirs ont connu la plus forte hausse (+1,2%), suivis par les prix du logement (+0,5%) et ceux de l'alimentation (+0,3%). Ces augmentations ont été partiellement compensées par une baisse significative des prix des fruits et légumes frais (-2,5%) et une diminution des coûts de transport et de communication (-0,4%). Le marché immobilier a également connu des évolutions notables, avec une augmentation de 2,2% des loyers pour les renouvellements de contrats et de 4,2% pour les nouveaux locataires. Ces chiffres mettent en lumière les défis auxquels l'économie israélienne est confrontée, entre pressions inflationnistes et tensions sur le marché du logement.