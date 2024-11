La compagnie aérienne israélienne El Al annonce des bénéfices record au troisième trimestre 2024

La compagnie aérienne israélienne El Al a publié ce matin (mercredi) les résultats de son troisième trimestre 2024, affichant des bénéfices records.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre en cours s'élève à 187 millions de dollars, contre 52 millions de dollars pour la même période l'année dernière. Le bénéfice d'exploitation (EBITDAR) a bondi à environ 360 millions de dollars, plus du double des 172 millions de dollars du trimestre correspondant de l'année précédente.

Les résultats trimestriels révèlent que le taux d'occupation des avions d'El Al a grimpé à 93,8%, dépassant le taux de 92,4% du trimestre précédent, et largement supérieur au taux de 88,1% du trimestre correspondant de l'année dernière, avant la guerre.

La PDG d'El Al, Dina Ben-Tal Ganancia, a déclaré :

"El Al fonctionne en mode d'urgence depuis plus d'un an, notre objectif étant de garantir que le ciel reste ouvert entre Israël et le monde. C'est une démarche essentielle pour la continuité des activités commerciales, économiques et diplomatiques du pays. L'aviation constitue une artère vitale pour la vie en Israël, et alors que les autres compagnies aériennes étrangères n'ont pas encore repris leurs activités, le marché continue de faire face à des défis, et la demande des passagers ne se stabilisera pas."