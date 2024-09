Le shekel en baisse face aux tensions et à la chute des marchés américains

Le shekel israélien a connu une forte baisse mardi, perdant 1,4% face au dollar (à 3,72) et 1,5% face à l'euro (à 4,11). Cette chute intervient dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de repli des marchés américains.

La dépréciation de la monnaie israélienne coïncide avec des tirs de dizaines de roquettes du Hezbollah, groupe terroriste soutenu par l'Iran, sur le nord d'Israël depuis le Liban. Parallèlement, les principaux indices de Wall Street ont enregistré des baisses significatives, avec le S&P 500 en recul de plus de 2% et le Nasdaq de plus de 3%.

Ronen Menachem, stratégiste en chef des marchés à la Mizrahi Tefahot Bank, explique : "Nous observons une forte volatilité du taux de change du shekel ces dernières semaines, réagissant aux événements locaux liés aux actions militaires ou aux négociations sur les otages." Il ajoute que la baisse du jour est également une réaction aux développements militaires locaux et à l'incertitude croissante concernant un accord sur les otages. Menachem souligne que les institutions financières locales, exposées aux devises étrangères, tendent à vendre des shekels et à acheter des dollars pour compenser les baisses sur les marchés américains, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la monnaie locale.

Cette situation illustre la sensibilité de l'économie israélienne aux tensions géopolitiques régionales et aux fluctuations des marchés internationaux.