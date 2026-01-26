Le Tchèque Daniel Kretinsky annonce une OPA sur le groupe Fnac Darty

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà principal actionnaire de Fnac Darty avec 28,5% du capital, a annoncé vendredi le lancement d’une offre publique d’achat (OPA) sur le spécialiste de l’électronique et des produits culturels, au prix de 36 euros par action. Le conseil d’administration du groupe a accueilli l’initiative favorablement, selon un communiqué publié ce lundi.

Cette opération intervient alors que Fnac Darty cherche à se désengager de l’enseigne Nature & Découvertes, acquise en 2019. L’activité, dédiée au bien-être, connaît des difficultés persistantes depuis plusieurs trimestres malgré les efforts pour redynamiser ses ventes, et pèse sur les résultats du groupe.

Daniel Kretinsky, dont les investissements sont très diversifiés, étend ainsi son influence dans le commerce et l’énergie. Il va devenir l’un des principaux actionnaires de TotalEnergies, avec lequel il prévoit de créer une co-entreprise de production d’électricité en Europe de l’Ouest, dans le cadre de la stratégie du groupe dirigé par Patrick Pouyanné de renforcer son portefeuille électrique.

Le milliardaire est également actif dans la grande distribution, après avoir repris le groupe Casino en 2023, et dans l’édition via Editis, deuxième acteur français du secteur, qui comprend notamment Delcourt, Philéas, Kurokawa et Kotoon. Par ailleurs, il détient des parts dans le secteur médiatique à travers Czech Media Invest (CMI), propriétaire d’Ouest-France, T18 et Télé 7 Jours.

Avec cette OPA, Daniel Kretinsky renforce sa mainmise sur Fnac Darty tout en poursuivant une stratégie multi-sectorielle, consolidant sa position dans le commerce, l’énergie et les médias en Europe.