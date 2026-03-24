Malgré la guerre, Israël relance un projet de zone industrielle conjointe avec la Jordanie

En pleine guerre contre l’Iran, le gouvernement israélien s’apprête à relancer un projet économique longtemps resté en suspens : la création d’une zone industrielle conjointe avec la Jordanie. Selon des informations rapportées par la radio publique Kan Reshet Bet, l’exécutif doit se prononcer sur la reprise de cette initiative baptisée "Porte du Jourdain", dont les bases avaient été posées à la fin des années 1990.

Ce projet, à plusieurs reprises retardé en raison de contraintes sécuritaires et politiques, vise à établir un espace de coopération économique entre les deux pays. Malgré plusieurs tentatives de relance, notamment en 2015 avec une réduction de son périmètre, puis en 2022 sous le gouvernement Bennett-Lapid, il n’avait jusqu’ici jamais abouti.

Sa remise à l’ordre du jour intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, mais s’inscrit dans une volonté de renforcer les partenariats économiques avec les pays voisins. Les Émirats arabes unis soutiennent activement cette initiative et encouragent son avancement, tandis que le ministère israélien de la Coopération régionale pilote le projet.

Si elle est validée, cette relance pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations économiques entre Israël et la Jordanie, en dépit des tensions sécuritaires persistantes dans la région.