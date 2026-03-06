Craintes d’attaques de roquettes contre Israël depuis la Jordanie

Des services de renseignement arabes redoutent que des groupes terroristes tentent de lancer des roquettes depuis la Jordanie en direction d’Israël, selon des informations rapportées par Kan. Ces évaluations évoquent également la possible activation de cellules dormantes près de la frontière entre les deux pays.

Selon ces sources, ces initiatives s’inscriraient dans une stratégie de l’Iran et de ses alliés visant à transformer la Jordanie en un nouveau front dans la guerre en cours dans la région. Depuis plusieurs années, Téhéran et ses relais, parmi lesquels le groupe terroriste Hamas, chercheraient à renforcer leur influence au sein du royaume hachémite afin de pouvoir mener des opérations contre Israël depuis ce territoire.

Les services de sécurité jordaniens surveillent de près ces activités et tentent d’en empêcher le développement. La Jordanie, où des forces américaines sont également présentes, se trouve ainsi exposée aux retombées du conflit régional. Toutefois, les analystes estiment que le pays reste moins directement visé par les attaques iraniennes que certains États du Golfe, situés plus près de l’Iran.