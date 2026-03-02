Les États-Unis et six pays du Golfe condamnent les attaques iraniennes

Les États-Unis et six pays du Moyen-Orient ont publié une déclaration conjointe condamnant fermement les récentes attaques de missiles et de drones menées par la République islamique d’Iran à travers la région. Le texte, diffusé par Washington et signé également par Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dénonce des frappes "indiscriminées et irresponsables" visant des territoires souverains.

Selon le communiqué, les attaques ont touché plusieurs pays, dont Bahreïn, l’Irak, y compris la région du Kurdistan irakien, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les signataires affirment que ces frappes, jugées injustifiées, ont mis en danger des populations civiles et endommagé des infrastructures civiles.

Les gouvernements concernés estiment que les actions de Téhéran constituent une escalade dangereuse, violant la souveraineté de plusieurs États et menaçant la stabilité régionale. Ils dénoncent notamment le ciblage de civils et de pays non engagés dans les hostilités, qualifié de comportement "irresponsable et déstabilisateur".

Dans leur déclaration, les sept pays affirment rester unis pour défendre leurs citoyens, leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Ils réitèrent leur droit à la légitime défense face à ces attaques et soulignent leur engagement en faveur de la sécurité régionale. Les signataires saluent également la coopération en matière de défense aérienne et antimissile, qu’ils estiment avoir permis d’éviter des pertes humaines et des destructions bien plus importantes.