Donald Trump dit qu'il "va parler" aux dirigeants iraniens

Un jour après le lancement de frappes contre l’Iran ayant entraîné l'élimination de l’ayatollah Ali Khamenei, le président américain Donald Trump a déclaré que la nouvelle direction iranienne souhaitait désormais engager des discussions avec lui, et qu’il avait accepté ce principe.

Dans un entretien téléphonique accordé depuis sa résidence de Mar-a-Lago peu avant 9h30, le président a affirmé : « Ils veulent parler, et j’ai accepté de parler. Je m’entretiendrai donc avec eux. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû accepter ce qui était très raisonnable et facile à faire plus tôt. Ils ont trop attendu. »

Interrogé sur le calendrier de ces échanges — dès aujourd’hui ou demain — Donald Trump a répondu qu’il ne pouvait pas en dire davantage. Il a toutefois souligné que plusieurs interlocuteurs iraniens impliqués dans les négociations des dernières semaines ne sont plus en vie. « La plupart de ces personnes ne sont plus là. Certaines de celles avec lesquelles nous traitions ont disparu, parce que le coup a été majeur », a-t-il déclaré.

Le président américain a estimé que Téhéran aurait pu conclure un accord avant l’escalade militaire. « Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient pu parvenir à un accord. Ils ont trop temporisé », a-t-il insisté.