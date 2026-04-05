Malgré la guerre, les dépenses des Israéliens en hausse en mars

Alors que l’opération militaire "Rugissement du lion" est entrée dans sa sixième semaine, les dépenses des Israéliens par carte bancaire ont poursuivi leur progression en mars, selon les données publiées par la société Shva, qui gère les systèmes de paiement nationaux. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le contexte sécuritaire, la consommation n’a pas ralenti.

Au total, les dépenses ont atteint environ 47,9 milliards de shekels (13,3 milliards d'euros) en mars 2026, soit une hausse de 0,7 % par rapport à la même période l’an dernier, représentant une augmentation de plus de 339 millions de shekels (94 millions d'euros). Cette évolution témoigne d’une relative stabilité de l’activité économique malgré les tensions.

Dans le détail, la dépense quotidienne moyenne s’est élevée à 1,547 milliard de shekels (429 millions d'euros), en recul de 3,6 % par rapport au mois de février 2026. Toutefois, ce niveau reste nettement supérieur à celui observé lors d’une précédente opération militaire en juin 2025, où la moyenne quotidienne atteignait environ 1,391 milliard de shekels (385 millions d'euros).

La société souligne également que le pic des dépenses quotidiennes avait été atteint en juillet 2025, avec une moyenne de 1,673 milliard de shekels (464 millions d'euros). Pour son directeur général, Eitan Lev-Tov, ces chiffres illustrent la résilience de l’économie israélienne, capable de maintenir un niveau de consommation élevé même en période de conflit.