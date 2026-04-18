Meta : 8000 employés seront licenciés dès le mois prochain

Le géant technologique Meta s’apprête à engager une nouvelle vague de licenciements d’ampleur dès 2026, avec près de 8 000 employés concernés dès le premier cycle prévu en mai, soit environ 10 % de ses effectifs mondiaux. Selon des informations rapportées par Reuters, cette première phase pourrait débuter autour du 20 mai, marquant le coup d’envoi d’un plan de restructuration plus large.

Mais ces suppressions de postes ne devraient pas s’arrêter là. Un second cycle est déjà envisagé pour la seconde moitié de l’année, même si son calendrier et son ampleur restent encore incertains. Ces décisions dépendront en grande partie du rythme d’intégration de l’intelligence artificielle dans les opérations quotidiennes de l’entreprise.

À la tête du groupe, Mark Zuckerberg poursuit une stratégie claire : réorganiser en profondeur la structure interne tout en injectant des milliards de dollars dans le développement de l’IA. L’objectif est double : gagner en efficacité et réduire les niveaux hiérarchiques, dans un mouvement déjà observé chez d’autres géants du secteur.

Meta n’est en effet pas un cas isolé. Amazon a récemment supprimé environ 30 000 postes administratifs, tandis que Block a drastiquement réduit ses effectifs, les deux groupes justifiant ces décisions par les gains de productivité liés à l’IA.

Cette nouvelle vague constitue la plus importante depuis la « Year of Efficiency » (année de l'efficacité) lancée fin 2022, au cours de laquelle environ 21 000 postes avaient été supprimés. À l’époque, Meta faisait face à une chute de son cours en Bourse et à un ajustement brutal après la surcroissance liée à la pandémie.

Aujourd’hui, le contexte est différent. L’entreprise affiche une santé financière solide, avec plus de 200 milliards de dollars de revenus en 2025 et environ 60 milliards de bénéfices. Une situation qui souligne un paradoxe : malgré des performances robustes, la transformation technologique impose une réduction massive des effectifs, signe d’un tournant structurel majeur dans l’industrie.