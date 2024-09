Nouvelle baisse de la notation de crédit d'Israël prévue ce soir

L'agence de notation Moody's annoncera cette nuit (vendredi) une baisse de la notation d'Israël suite à l'expansion de la guerre contre le Liban et aux craintes d'une crise économique en Israël.

En fait, c'est la deuxième fois que l'entreprise abaisse la notation d'Israël. En février dernier, l'agence avait été la première à procéder à une baisse de la notation, qui avait été fixée à A2.

Rappelons que le mois dernier, l'agence de notation internationale Fitch Ratings avait également abaissé la notation d'Israël de A+ à A avec une perspective négative.

La décision de Fitch était également due aux tensions régionales et à la prolongation de la guerre - accompagnées d'une grande incertitude et d'une augmentation continue des dépenses de sécurité. De plus, l'agence de notation a également souligné la fragilité politique interne d'Israël - qui s'est accrue depuis le 7 octobre et s'est intensifiée récemment autour de la question de la conscription des ultra-orthodoxes.

Vladimir Beliak (Yesh Atid), le chef de l'opposition à la commission des finances, a déclaré : "Cette nuit, Moody's annoncera une baisse de la notation de crédit d'Israël, probablement au niveau A3, accompagnée d'un rapport sévère et d'une perspective négative pour l'avenir. Ainsi, la notation de crédit d'Israël sera équivalente à celle de pays comme la Malaisie et le Pérou. En 1995, la notation de crédit d'Israël était fixée à A3. Après 5 ans, Moody's l'a relevée à A2. Pas moins de 8 ans plus tard, Moody's a décidé de relever la notation à A1, et l'a confirmée plusieurs fois depuis. Jusqu'à ce que le 'gouvernement de droite à plein régime' entre dans nos vies."

"Au-delà des graves dommages à la réputation de l'économie israélienne et de l'affaiblissement du shekel, ces baisses de notation coûteront au moins 120 milliards de shekels aux contribuables israéliens au cours de la prochaine décennie, et limiteront considérablement la capacité des futurs gouvernements israéliens à fournir des services adéquats aux citoyens en matière d'éducation, de santé, de bien-être, d'investissements dans les infrastructures, etc.", a-t-il ajouté.

Le Forum High-Tech pour Israël a déclaré : "Face à cette baisse sans précédent de la notation de crédit pour la quatrième fois cette année, nous appelons à la nomination d'un ministre des Finances professionnel, fiable et responsable à plein temps pour gérer avec soin cette grave crise économique. L'échec de Netanyahu et Smotrich à présenter un budget viable et un plan économique responsable, malgré des avertissements répétés, s'ajoute à leurs échecs retentissants à respecter tous les indices et objectifs du Trésor qu'ils se sont eux-mêmes fixés. L'irresponsabilité fiscale qu'ils ont choisi d'adopter comme politique coûtera cher à chaque famille en Israël."