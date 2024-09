Playtika achète SuperPlay, entreprise israélienne, pour 700 millions de dollars

Playtika, pionnière des jeux mobiles et leader du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui (jeudi) la conclusion d'un accord contraignant pour l'acquisition de SuperPlay, une société de jeux mobiles basée à Tel-Aviv, Israël, pour 700 millions de dollars, avec une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars, sous réserve de l'atteinte d'objectifs financiers spécifiques sur trois ans. Cette transaction devrait apporter à Playtika une équipe expérimentée ayant fait ses preuves dans le lancement de nouveaux jeux à succès et devrait constituer un moteur de croissance significatif pour Playtika une fois finalisée.

SuperPlay, fondée en 2019 par Gilad Almog et Eyal Netzer, tous deux anciens employés de Playtika, ainsi que Elad Drori, vétéran de l'industrie du jeu mobile, s'est imposée comme une développeuse de jeux experte avec deux titres à succès - Dice Dreams, un jeu de collection de pièces en pleine croissance, et Domino Dreams, un jeu de plateau populaire. La société a deux autres jeux en développement. En 2024, Dice Dreams et Domino Dreams ont connu une croissance rapide, atteignant ensemble un pic de 1,7 million d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne en août dernier. Gilad et Eyal continueront à diriger SuperPlay en tant que studio indépendant au sein de Playtika.

"Nous considérons l'acquisition de SuperPlay comme une étape clé pour renforcer et maintenir le leadership de Playtika dans le jeu mobile, une initiative qui stimulera la croissance avec des titres de jeux à succès et ouvrira de nouvelles opportunités," a déclaré Robert Antokol, PDG de Playtika. "Le talent, le capital humain et le succès prouvé de SuperPlay dans la navigation d'un environnement complexe s'intègrent parfaitement à notre équipe chez Playtika. Ensemble, nous élargissons notre capacité à offrir des expériences de jeu exceptionnelles à nos joueurs dans le monde entier."