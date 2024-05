L'année difficile que traverse Israël affecte aussi les personnes les plus aisées : Tel-Aviv perd 17 places dans le classement des villes les plus riches du monde pour 2024 par le cabinet Henley & Co, et chute à la 47e place.

Selon le classement, Tel-Aviv compte 10 milliardaires, 82 personnes possédant au moins 100 millions de dollars et 24 300 millionnaires, soit une baisse totale de 12 % par rapport à l'année dernière. Selon les auteurs du classement, au cours de l'année écoulée, environ 300 investisseurs disposant d'un capital d'investissement liquide d'un million de dollars ou plus ont quitté la ville. Parmi les raisons de la dégradation de Tel-Aviv dans le classement, les auteurs du classement notent la dévaluation de 5% du shekel par rapport au dollar en 2023, qui a réduit la valeur en dollars des actifs détenus par les riches. De plus, on note une baisse de 10 % des prix en dollars des prix des logements dans la mégalopole. Le classement des villes les plus riches du monde est publié chaque année par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth. Au Moyen-Orient, Dubaï remporte le titre de ville la plus riche de la région, avec une croissance de 78 % de sa population de millionnaires au cours de la dernière décennie, et est actuellement classée 21e ville la plus riche du monde avec 72 500 millionnaires.

New York en tête

La ville de New York caracole à la première place du classement, où vivent environ 349 500 millionnaires. 744 new-yorkais sont à la tête d'une fortune d'au moins 100 millions de dollars minimum et 60 sont milliardaires. La richesse totale des habitants de la Big Apple a franchi la barre des 3 000 milliards de dollars cette année, soit plus que la richesse totale détenue par la plupart des plus grands pays du G20. The Bay Area aux Etats-Unis occupe la seconde place avec 305.700 millionnaires. Tokyo occupe la troisième place du classement avec 298 300 millionnaires. Singapour, à la quatrième place avec 244 800 millionnaires suivi de Londres avec 227 000 millionnaires. Los Angeles pointe à la sixième place avant Paris (7e) qui compte 165 000 millionnaires. Sydney (8e), Hong Kong (9e) et Beijing (10e) complètent le classement.