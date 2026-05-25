Tempête dans la tech israélienne : Wix va licencier entre 800 et 1.000 employés

Le géant israélien de la tech Wix s’apprête à supprimer entre 800 et 1.000 postes dans le cadre du plus important plan de licenciements de son histoire, selon plusieurs médias économiques israéliens. Le groupe, qui emploie actuellement plusieurs milliers de salariés à travers le monde, pourrait ainsi réduire ses effectifs d’environ 20 %.

Considérée comme l’une des grandes success stories de la high-tech israélienne durant la période du Covid-19, Wix traverse désormais une phase plus compliquée, marquée par les bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle dans l’univers du développement logiciel et de la création de sites internet.

Ces derniers mois, l’entreprise avait déjà suscité des tensions internes après avoir annoncé la suppression totale du télétravail, obligeant l’ensemble des employés à revenir cinq jours par semaine au bureau. La direction avait justifié cette décision par la nécessité d’accélérer le développement des produits et la réactivité de l’entreprise. Selon les médias israéliens, cette mesure faisait en réalité partie d’une vaste réorganisation interne.

Pour tenter de s’adapter à la révolution de l’IA, Wix avait notamment racheté l’an dernier la start-up israélienne Base44 pour environ 80 millions de dollars, seulement six mois après sa création. Fondée par Maor Shlomo, la société s’est rapidement imposée grâce à ses outils de « vibe coding » alimentés par l’intelligence artificielle.

Au début de l’année, Wix a également lancé « Harmony », une nouvelle plateforme combinant génération de sites via une agente IA baptisée « Aria » et édition manuelle classique. L’entreprise présentait alors ce produit comme son futur « game changer ».

Malgré une hausse de 14,3 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 541 millions de dollars, Wix a récemment déçu les marchés financiers. L’augmentation des dépenses marketing et des investissements massifs dans l’IA a entraîné un retour aux pertes et une baisse de rentabilité, provoquant un recul de près de 5 % de l’action en Bourse après la publication des résultats.