Frappes israélo-américaines : Mojtaba Khamenei n’aurait souffert que de blessures superficielles

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei n’aurait été que légèrement blessé lors des frappes américano-israéliennes menées le 28 février contre l’Iran, selon un responsable du ministère iranien de la Santé. C’est la première fois depuis l’attaque qu’un haut responsable iranien détaille publiquement l’état de santé du successeur d’Ali Khamenei, éliminé lors de cette opération qui avait déclenché une vaste riposte iranienne dans la région.

Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei n’est plus apparu publiquement depuis sa nomination comme guide suprême le 8 mars, alimentant depuis plusieurs semaines les spéculations autour de son état de santé. En mars dernier, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait affirmé que le dirigeant iranien était « vivant, blessé et défiguré ».

Dans un entretien accordé à l’agence ILNA, le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossein Kermanpour, raconte que Mojtaba Khamenei est arrivé dans un hôpital iranien vers 13 heures, le jour des frappes. Le responsable précise qu’il est entré au bloc opératoire avec plusieurs autres blessés.

« À part des blessures superficielles au visage, à la tête et aux jambes, qui n’ont provoqué ni amputation ni problème médical particulier, rien de grave ne s’est produit », a déclaré Kermanpour. Il ajoute que, d’un point de vue médical, ces blessures n’étaient « pas sérieuses » et n’ont nécessité qu’« un ou deux points de suture ».

Ces révélations interviennent alors que l’absence prolongée du nouveau guide suprême continue d’alimenter les interrogations au sein de la population iranienne comme dans les chancelleries occidentales.