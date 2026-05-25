LIVE BLOG | Tsahal annonce la mort du sergent Nehoray Leizer au sud du Liban

Tsahal annonce la mort au combat du sergent Nehoray Leizer, 19 ans, originaire d’Eilat.

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Sergeant Nehoray Leizer, aged 19, from Eilat, a combat soldier in the 601st Combat Engineering Battalion, 401st Brigade, fell in combat in southern Lebanon
Sergeant Nehoray Leizer, aged 19, from Eilat, a combat soldier in the 601st Combat Engineering Battalion, 401st Brigade, fell in combat in southern LebanonIDF Spokespersons Unit

Marco Rubio dit vouloir “donner toutes ses chances” à la diplomatie avec l’Iran

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio affirme qu’une proposition « assez solide » est sur la table pour lancer une négociation limitée dans le temps sur le dossier nucléaire iranien. Marco Rubio dit espérer parvenir à un accord, tout en assurant que les États-Unis donneront « toutes ses chances » à la diplomatie avant d’envisager d’autres options. Selon lui, Washington obtiendra soit un « bon accord », soit devra « gérer la situation autrement ».

Tsahal annonce la mort du sergent Nehoray Leizer au sud du Liban

Tsahal annonce la mort au combat du sergent Nehoray Leizer, 19 ans, originaire d’Eilat. ll était combattant au sein du 601e bataillon du génie de combat, rattaché à la 401e brigade, et est tombé au combat dans le sud du Liban. Lors du même incident, un autre soldat de Tsahal a été grièvement blessé. Il a été évacué vers l’hôpital pour recevoir des soins, et sa famille a également été prévenue.

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