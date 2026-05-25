LIVE BLOG | Tsahal annonce la mort du sergent Nehoray Leizer au sud du Liban

Tsahal annonce la mort du sergent Nehoray Leizer au sud du Liban

Tsahal annonce la mort au combat du sergent Nehoray Leizer, 19 ans, originaire d’Eilat. ll était combattant au sein du 601e bataillon du génie de combat, rattaché à la 401e brigade, et est tombé au combat dans le sud du Liban. Lors du même incident, un autre soldat de Tsahal a été grièvement blessé. Il a été évacué vers l’hôpital pour recevoir des soins, et sa famille a également été prévenue.