Turbulences économiques en Israël : Le shekel sous pression face aux défis multiples

L'économie israélienne traverse une période de turbulences, comme en témoignent les récentes fluctuations du marché des changes. Le shekel s'affaiblit face au dollar et à l'euro, reflétant les inquiétudes croissantes des investisseurs suite à la publication de chiffres de croissance décevants et à l'impasse des négociations de cessez-le-feu.

Le dollar américain a bondi à 3,714 shekels, tandis que l'euro a grimpé à 4,112 shekels, marquant une dépréciation significative de la monnaie israélienne. Cette volatilité s'inscrit dans un contexte économique mondial incertain, avec un indice du dollar en baisse de 0,5% à 101,82 points sur les marchés internationaux.

Les données économiques publiées dimanche ont jeté un froid sur les perspectives de croissance d'Israël. Avec une expansion de seulement 0,3% au deuxième trimestre, soit un taux annualisé de 1,2%, l'économie israélienne montre des signes de ralentissement préoccupants, bien loin des prévisions optimistes de 4,4%.

L'inflation reste un sujet de préoccupation majeur. Selon les analystes de Leader Capital Markets, l'indice des prix à la consommation indique une accélération de l'inflation, tant dans les services que dans les produits. Ils prévoient un taux d'inflation de 3,1% pour l'année à venir, influencé notamment par des mesures fiscales allant au-delà de la simple augmentation de la TVA. Alex Zabezhinsky, économiste en chef chez Meitav, souligne l'incertitude exceptionnelle entourant les prévisions d'inflation pour l'année à venir. Il met en lumière le paradoxe potentiel entre une détérioration de la situation sécuritaire, qui pourrait entraîner une baisse de la demande et de l'inflation, et un éventuel cessez-le-feu qui pourrait stimuler la demande tout en renforçant le shekel. Face à ces défis, la Banque d'Israël se trouve dans une position délicate. La persistance de l'inflation au-dessus de la limite supérieure de l'objectif réduit les chances d'une baisse des taux d'intérêt dans les mois à venir. Zabezhinsky revoit à la hausse ses prévisions de taux d'intérêt pour l'année prochaine, les situant entre 4,0% et 4,25%. Dans ce contexte tumultueux, tous les regards se tournent vers la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, qui débutera jeudi. Le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, prévu vendredi soir, est particulièrement attendu. Il pourrait apporter des éclaircissements sur les futures décisions de politique monétaire américaine, avec des implications potentielles pour l'économie mondiale et, par ricochet, pour Israël. L'économie israélienne se trouve donc à un carrefour critique, confrontée à des défis internes et externes. La manière dont le pays naviguera ces eaux agitées dans les mois à venir sera déterminante pour sa santé économique à long terme.