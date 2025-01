Wizz Air élargit son offre de vols vers Tel-Aviv à partir du 15 janvier

La reprise du trafic aérien international vers Israël s'accélère avec l'annonce de Wizz Air d'étendre ses vols vers Tel-Aviv à partir du 15 janvier, selon le journal financier Globes. La compagnie aérienne low-cost hongroise, qui avait déjà repris ses vols vers l'aéroport Ben Gourion début janvier après une suspension de deux mois, prévoit d'ajouter dix nouvelles destinations à sa liaison initiale Tel-Aviv-Larnaca. Des tarifs compétitifs sont désormais disponibles sur le site de Wizz Air pour des vols entre janvier et mars. Les voyageurs pourront rejoindre Abu Dhabi à partir de 195 dollars, Rome et Milan dès 129 dollars, Londres à partir de 182 dollars, Varsovie et Cracovie dès 182 dollars, et Budapest pour 140 dollars l'aller-retour. La compagnie rétablit également ses liaisons entre Tel-Aviv et Athènes, Vienne et Bucarest.

Dans la même dynamique, la compagnie grecque Aegean Airlines a aussi repris ses opérations, proposant des vols aller-retour à moins de 100 dollars entre Tel-Aviv et Athènes, ainsi qu'entre Tel-Aviv et Larnaca.

Cependant, comme le souligne Globes, le retour global des compagnies aériennes étrangères en Israël reste prudent. Plus d'un mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, de nombreux transporteurs internationaux hésitent encore à reprendre leurs opérations. Les analystes attribuent cette réticence aux menaces persistantes de missiles des rebelles Houthis du Yémen, qui continuent de dissuader les compagnies américaines et plusieurs transporteurs européens de reprendre leurs vols vers Israël.

Cette situation intervient alors que plusieurs grandes compagnies, dont British Airways, ont prolongé la suspension de leurs vols vers Israël jusqu'en mars, tandis que les compagnies israéliennes Arkia et Israir prévoient d'opérer des vols vers les États-Unis.