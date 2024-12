Israël : le test sanguin qui détecte 50 cancers arrive sur le marché

Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer vient d'être lancée en Israël. Le test Galleri, une innovation médicale révolutionnaire, permet désormais de détecter plus de 50 types de cancers différents grâce à une simple prise de sang. Cette technologie de pointe, développée par GRAIL Inc., fait d'Israël le premier pays hors États-Unis à proposer ce dépistage précoce.

Dans un pays où le cancer représente la première cause de mortalité, l'arrivée de ce test pourrait changer la donne. Les statistiques sont éloquentes : un homme sur cinq et une femme sur six développeront un cancer au cours de leur vie en Israël, avec plus de 2 750 nouveaux cas diagnostiqués chaque mois. Pour les hommes de plus de 50 ans, le risque est multiplié par 13.

Le test Galleri fonctionne en identifiant l'"empreinte digitale" unique de l'ADN cancéreux dans le sang. Cette approche novatrice permet non seulement de détecter la présence d'un cancer mais aussi d'en prédire l'origine avec une grande précision, orientant ainsi les investigations médicales nécessaires. La fiabilité du test a été rigoureusement évaluée lors d'essais cliniques impliquant plus de 20 000 participants, démontrant des résultats prometteurs dans la détection précoce de la maladie. Les échantillons sanguins sont analysés aux États-Unis dans les laboratoires GRAIL, avec des résultats disponibles sous trois semaines. Le test, commercialisé par la société israélienne Oncotest-Ranium, est proposé au prix de 5 400 shekels (environ 1 350 euros). "C'est une avancée significative pour la santé publique", déclare la Dr Lior-Shoshan Gutman, PDG et fondatrice d'Oncotest. "Cette technologie pourrait révolutionner notre approche du diagnostic et du traitement du cancer."

Cette innovation représente un espoir majeur dans la détection précoce du cancer, facteur crucial pour améliorer les chances de guérison. Elle s'inscrit dans une tendance plus large de médecine personnalisée et préventive, où les technologies de dépistage non invasives jouent un rôle croissant. Bien que le coût reste significatif, cette avancée marque un tournant dans la lutte contre le cancer, ouvrant la voie à une détection plus précoce et donc à des traitements plus efficaces. La disponibilité de ce test en Israël pourrait servir de modèle pour son déploiement dans d'autres pays, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre le cancer.