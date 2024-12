L'équipe étudiante de l'Université de Tel-Aviv remporte une médaille d'or au concours international de biologie synthétique à Paris

Une équipe d'étudiants de l'Université de Tel-Aviv vient de décrocher une médaille d'or au prestigieux concours international de biologie synthétique (iGEM) à Paris, où plus de 400 équipes du monde entier étaient en compétition. Leur projet révolutionnaire : une nouvelle approche dans le traitement personnalisé des cancers jusqu'ici considérés comme incurables.

Cette victoire est d'autant plus remarquable que la participation de l'équipe est restée incertaine jusqu'au dernier moment, plusieurs de ses membres étant encore mobilisés dans les réserves de l'armée israélienne. Baptisée "Precise RNA Oncotherapy" (PROtech), leur innovation permet d'identifier et de traiter des mutations cancéreuses même lorsqu'elles ne modifient pas la structure des protéines cellulaires, une avancée majeure par rapport aux traitements actuels. Cette approche ouvre la voie à des thérapies sur mesure pour des patients dont le cancer était jusqu'ici considéré comme incurable. L'équipe multidisciplinaire, dirigée par le Professeur Tamir Tuller de la Faculté d'ingénierie, rassemble des étudiants issus de différentes disciplines : ingénierie, sciences de la vie, médecine et sciences exactes. La technologie a déjà suscité l'intérêt de plusieurs entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, et une demande de brevet a été déposée via Ramot, la société de commercialisation de l'université. Au-delà de leurs recherches, ces jeunes scientifiques s'engagent également dans la promotion de la biologie synthétique auprès des lycéens israéliens. En partenariat avec le réseau ORT, ils ont créé une filière spécifique visant à former des centaines d'élèves dans l'année à venir. "En ces temps difficiles, les étudiants ont apporté une grande fierté à l'Université de Tel-Aviv et à l'État d'Israël", souligne le Professeur Tuller, saluant également le soutien de Startup Nation Central et du Centre d'entrepreneuriat de l'université dans la formation entrepreneuriale des étudiants.