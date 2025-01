Les physiciens de l'Université de Tel-Aviv créent des matériaux innovants en manipulant des couches d'atomes

Une découverte révolutionnaire vient d'être réalisée par des physiciens de l'Université de Tel-Aviv, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans la conception des matériaux. En manipulant des couches d'atomes comme des briques de Lego microscopiques, ils sont parvenus à créer des matériaux aux propriétés extraordinaires, a révélé l'Université de Tel-Aviv.

Cette prouesse scientifique, publiée dans la prestigieuse revue Nature Review Physics, est le fruit du travail des doctorants Maayan Vizner Stern et Simon Salleh Atri, sous la direction du Professeur Moshe Ben-Shalom. Leur approche ingénieuse s'inspire d'un objet du quotidien : le graphite, que l'on trouve dans nos simples crayons à papier.

L'analogie avec les Lego n'est pas fortuite : tout comme ces célèbres briques de construction peuvent être assemblées de multiples façons, les chercheurs ont découvert qu'il était possible de réarranger les couches atomiques du graphite pour créer des matériaux aux propriétés radicalement différentes. La clé réside dans les liaisons faibles, dites de van der Waals, qui maintiennent ces couches ensemble.

Le potentiel de cette découverte est vertigineux : avec seulement cinq couches d'atomes, il devient possible de créer pas moins de 45 matériaux différents ! Plus fascinant encore, les scientifiques peuvent modifier les propriétés de ces matériaux à volonté, en appliquant simplement une tension électrique ou une pression mécanique, et ce même à température ambiante.

Tel Aviv University

Cette avancée pourrait révolutionner de nombreux domaines technologiques. Imaginez des ordinateurs plus puissants, des systèmes de communication plus efficaces, ou encore des solutions énergétiques innovantes, le tout grâce à ces matériaux "transformistes". Le Professeur Ben-Shalom va même plus loin en suggérant la possibilité de transformer le graphite en matériau supraconducteur, une perspective qui pourrait bouleverser notre approche de l'électronique.

Cette découverte illustre parfaitement comment la science la plus fondamentale peut déboucher sur des applications concrètes et prometteuses. En jouant aux "Lego atomiques", les physiciens de Tel-Aviv nous ouvrent les portes d'un futur où les matériaux pourront être modelés sur mesure, atome par atome, pour répondre aux défis technologiques de demain.