Elon Musk : "Israël est numéro un mondial en matière d’innovation par rapport à sa taille"

Elon Musk a salué lundi les capacités d’innovation d’Israël, affirmant que l’État hébreu obtenait des « résultats incroyables » au regard de la taille de sa population. S’exprimant lors d’une conférence consacrée aux transports, le patron de Tesla et SpaceX a déclaré être « un grand admirateur de l’entrepreneuriat israélien ».

« Israël obtient des résultats incroyables par rapport à la taille de sa population — et il est clairement numéro un au monde », a affirmé Elon Musk, ajoutant : « Je tire mon chapeau à Israël pour l’innovation qu’il produit. »

Le milliardaire américain a également indiqué qu’il espérait revenir prochainement en Israël. Il a surtout annoncé que la technologie de conduite autonome de Tesla pourrait être déployée dans le pays d’ici la fin de l’année, permettant aux Israéliens « d’en faire eux-mêmes l’expérience ».

Le dirigeant a longuement évoqué sa vision de l’avenir des transports autonomes. Selon lui, « dans dix ans, environ 90 % des véhicules seront conduits par des systèmes d’intelligence artificielle et non par des conducteurs humains ». Il estime que les systèmes développés par Tesla finiront par être « plus sûrs que n’importe quel conducteur humain ».

La technologie de conduite autonome de Tesla repose principalement sur des systèmes d’intelligence artificielle et des caméras, un modèle que Musk compare directement à la manière dont les humains conduisent.

Le fondateur de Tesla a également dressé une vision très optimiste de l’avenir technologique de l’humanité. Il a évoqué un monde dans lequel chacun aurait accès à des soins médicaux de très haut niveau, où les maladies pourraient être guéries et où la faim disparaîtrait. « Je rêve d’un monde sans conflit ni guerre mondiale, un monde où la technologie sert toute l’humanité », a-t-il déclaré.

En février dernier, le ministère israélien des Transports avait officiellement autorisé Tesla à mener des essais de son système de conduite autonome sur les routes israéliennes, sous supervision humaine permanente.