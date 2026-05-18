L’ONU exige qu’Israël empêche un "génocide" à Gaza

Les Nations unies ont appelé lundi Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher des actes de « génocide » dans la bande de Gaza, au terme d’un nouveau rapport publié par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme.

Le document dénonce des « violations flagrantes » du droit international commises depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Selon l’ONU, plusieurs actions menées par Israël à Gaza pourraient relever de « crimes de guerre et autres atrocités ». Le rapport évoque également des signes de « nettoyage ethnique » observés à Gaza ainsi qu’en Judée-Samarie.

Dans ses conclusions, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, exhorte Israël à appliquer l’ordonnance rendue en 2024 par la Cour internationale de justice. Celle-ci demandait à l’État hébreu de prendre des mesures afin de prévenir tout acte pouvant relever du "génocide".

Selon Volker Türk, Israël doit veiller « avec effet immédiat à ce que son armée ne se livre pas à des actes de génocide » et prendre « toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir l’incitation au génocide ».

Le rapport couvre la période allant du 7 octobre 2023 à mai 2025. Il condamne également les « violations graves » commises par les groupes terroristes armés palestiniens durant et après l’attaque du Hamas contre Israël.